В Хмельницкой области 13-летний мотоциклист попал в ДТП: есть пострадавший

Фото: Национальная полиция

В Каменец-Подольском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал несовершеннолетний. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла 14 июня около 17:10 в селе Дубинка.

По предварительным данным, мотоцикл "Spark" под управлением 13-летнего жителя Каменец-Подольского столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2106", за рулем которого находилась 57-летняя местная жительница.

В результате столкновения 16-летний пассажир мотоцикла получил телесные повреждения. Его госпитализировали в травматологическое отделение Каменец-Подольской городской больницы.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта). Идет установление всех обстоятельств ДТП.

Напомним, на Прикарпатье и 23-летний водитель BMW выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen Transporter, буксировавшим Renault Megane. В результате ДТП BMW загорелся и полностью сгорел. Водитель погиб на месте. Еще два человека госпитализировали с травмами разной степени. Среди них 7-летний ребенок.