Хищение на электроэнергии: в Житомирской области разоблачили схему

Фото: Нацполиция

В Житомирской области правоохранители сообщили о подозрении 40-летнему жителю. Оказалось, что в результате его действий из государственного бюджета было израсходовано почти 280 тысяч гривен

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Выяснилось, что в 2023 году руководитель местного коммунального предприятия заключил договор с коммерческим обществом на поставку электроэнергии. В документе была предусмотрена фиксированная цена за киловатт-час на 2024 год.

Однако в течение этого срока директор подписал ряд дополнительных соглашений. В результате стоимость электроэнергии была безосновательно увеличена. Следовательно, цена была искусственно увеличена почти на 17%. В результате бюджет потерял почти 280 тысяч гривен.

Чиновник получил подозрение по статье о служебной халатности. Его могут наказать штрафом от 34 000 до 68 000 гривен или исправительными работами сроком до 2 лет, или ограничением свободы сроком до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

