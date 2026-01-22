14:31  22 января
После сильных морозов в Украину придет потепление со снегом
13:21  22 января
В Кировоградской области семья отравилась угарным газом, двое детей – в больнице
12:59  22 января
В Днепре российский БпЛА попал в дом
UA | RU
UA | RU
22 января 2026, 15:55

Хищение на электроэнергии: в Житомирской области разоблачили схему

22 января 2026, 15:55
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Житомирской области правоохранители сообщили о подозрении 40-летнему жителю. Оказалось, что в результате его действий из государственного бюджета было израсходовано почти 280 тысяч гривен

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Выяснилось, что в 2023 году руководитель местного коммунального предприятия заключил договор с коммерческим обществом на поставку электроэнергии. В документе была предусмотрена фиксированная цена за киловатт-час на 2024 год.

Однако в течение этого срока директор подписал ряд дополнительных соглашений. В результате стоимость электроэнергии была безосновательно увеличена. Следовательно, цена была искусственно увеличена почти на 17%. В результате бюджет потерял почти 280 тысяч гривен.

Чиновник получил подозрение по статье о служебной халатности. Его могут наказать штрафом от 34 000 до 68 000 гривен или исправительными работами сроком до 2 лет, или ограничением свободы сроком до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Напомним, в воинской части в Киевской области правоохранители разоблачили масштабную схему фиктивных выплат более чем на 15,5 млн грн. По предварительным данным, часть подразделения временно находится в Донецкой области, однако в документах значатся военные, фактически проживающие в Киевской области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Житомирская область хищение полиция
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
США, Украина и РФ встретятся в ОАЭ уже завтра - Зеленский
22 января 2026, 17:00
В Хмельницком военная ограбила магазин и получила "срок"
22 января 2026, 16:55
В Запорожье чиновник устроил "торговлю бронированием"
22 января 2026, 16:35
Во Львовской области женщина провалилась под лед на реке
22 января 2026, 16:27
"Нас всех объединяет свет в сердцах": в Одессе военные и активисты развернули огромное знамя Украины
22 января 2026, 16:20
В Хмельницком мужчина посреди дня ограбил школьника
22 января 2026, 16:15
"Все хотят, чтобы война закончилась": Трамп прокомментировал встречу с Зеленским в Давосе
22 января 2026, 15:55
В Украине бесплатно вакцинируют девочек 12-13 лет от ВПЧ: что нужно знать
22 января 2026, 15:40
В результате российской атаки по Днепру частично разрушена 16-этажка, много пострадавших
22 января 2026, 15:37
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Все блоги »