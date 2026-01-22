Фото: СВОЇ

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В Кривом Роге столкнулись Range Rover и две Honda. Предварительно, в результате аварии пострадали четыре человека. В легковушке были женщина и 7-летний мальчик. Оба получили травмы и были госпитализированы.

Во внедорожнике был мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Пока неизвестно, он был водителем или пассажиром. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Напомним, в Хмельницкой области суд рассматривал дело о ДТП, в котором в результате столкновения автобуса SETRA и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter погибли десять человек. Еще шесть человек получили травмы.