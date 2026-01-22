"Нас всех объединяет свет в сердцах": в Одессе военные и активисты развернули огромное знамя Украины

Об этом сообщает ОО "Захист Держави", передает RegioNews.

Акция прошла возле памятника Тарасу Шевченко. Вместе активисты и защитники развернули огромное государственное знамя, как символ Соборности, несгибаемости украинского народа и единения всех регионов.

"Когда в наших домах нет тепла и света, нас всех объединяет свет в сердцах и надежда, что вместе мы сможем преодолеть все. Именно объединениям инициатив, нацеленных на будущее Украины и посвящена деятельность нашей организации "Захист Держави". Мы знаем, что самая темная ночь бывает перед рассветом и верим в нашу Победу и наших защитников", - говорит руководитель ОО "Захист Держави" в Одесской области Алексей Земляной.