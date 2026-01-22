14:31  22 января
После сильных морозов в Украину придет потепление со снегом
13:21  22 января
В Кировоградской области семья отравилась угарным газом, двое детей – в больнице
12:59  22 января
В Днепре российский БпЛА попал в дом
UA | RU
UA | RU
22 января 2026, 16:20

"Нас всех объединяет свет в сердцах": в Одессе военные и активисты развернули огромное знамя Украины

22 января 2026, 16:20
Читайте також українською мовою
Фото: ГО Захист Держави
Читайте також
українською мовою

В Одессе активисты вместе с ветеранами, военными и родственниками защитников собрались на акцию единства. Вместе они развернули флаг Украины

Об этом сообщает ОО "Захист Держави", передает RegioNews.

Акция прошла возле памятника Тарасу Шевченко. Вместе активисты и защитники развернули огромное государственное знамя, как символ Соборности, несгибаемости украинского народа и единения всех регионов.

"Когда в наших домах нет тепла и света, нас всех объединяет свет в сердцах и надежда, что вместе мы сможем преодолеть все. Именно объединениям инициатив, нацеленных на будущее Украины и посвящена деятельность нашей организации "Захист Держави". Мы знаем, что самая темная ночь бывает перед рассветом и верим в нашу Победу и наших защитников", - говорит руководитель ОО "Захист Держави" в Одесской области Алексей Земляной.

Напомним, ранее во Львове состоялась благотворительная акция "Большая коляда", целью которой стала поддержка подразделения "Шквал" 7-го пограничного Карпатского отряда, выполняющего боевые задания на передовой

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
акция ГО Захист Держави Одесса
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
США, Украина и РФ встретятся в ОАЭ уже завтра - Зеленский
22 января 2026, 17:00
В Хмельницком военная ограбила магазин и получила "срок"
22 января 2026, 16:55
В Запорожье чиновник устроил "торговлю бронированием"
22 января 2026, 16:35
Во Львовской области женщина провалилась под лед на реке
22 января 2026, 16:27
В Хмельницком мужчина посреди дня ограбил школьника
22 января 2026, 16:15
"Все хотят, чтобы война закончилась": Трамп прокомментировал встречу с Зеленским в Давосе
22 января 2026, 15:55
Хищение на электроэнергии: в Житомирской области разоблачили схему
22 января 2026, 15:55
В Украине бесплатно вакцинируют девочек 12-13 лет от ВПЧ: что нужно знать
22 января 2026, 15:40
В результате российской атаки по Днепру частично разрушена 16-этажка, много пострадавших
22 января 2026, 15:37
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Все блоги »