22 января 2026, 17:13

БЭБ начало расследование против Телеграмм-каналов с миллионной аудиторией

22 января 2026, 17:13
Фото: БЭБ
Бюро экономической безопасности Украины начало досудебное расследование деятельности нескольких телеграмм-каналов с многомиллионной аудиторией

Об этом сообщает БЭБ, передает RegioNews.

Расследование инициировано на основе информации, распространяемой в публичном пространстве, и касается возможных нарушений налогового и финансового законодательства.

Детективы Главного подразделения БЭБ проводят проверку для установления фактов возможного уклонения от уплаты налогов или других финансовых правонарушений. В бюро напомнили, что все субъекты, ведущие коммерческую деятельность через онлайн-платформы, обязаны декларировать доходы и платить налоги в соответствии с законодательством Украины.

В БЭБ подчеркнули, что подход к контролю является системным и одинаковым для всех.

Ранее сообщалось, Телеграмм-каналы с аудиторией более 30 миллионов подписчиков могут генерировать миллионные доходы, не платя налоги. Эксперты и народные депутаты предполагают, что за популярными каналами стоят влиятельные игроки, которые используют их для политического и финансового влияния.

