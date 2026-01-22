Фото: БЭБ

Об этом сообщает БЭБ, передает RegioNews.

Расследование инициировано на основе информации, распространяемой в публичном пространстве, и касается возможных нарушений налогового и финансового законодательства.

Детективы Главного подразделения БЭБ проводят проверку для установления фактов возможного уклонения от уплаты налогов или других финансовых правонарушений. В бюро напомнили, что все субъекты, ведущие коммерческую деятельность через онлайн-платформы, обязаны декларировать доходы и платить налоги в соответствии с законодательством Украины.

В БЭБ подчеркнули, что подход к контролю является системным и одинаковым для всех.

Ранее сообщалось, Телеграмм-каналы с аудиторией более 30 миллионов подписчиков могут генерировать миллионные доходы, не платя налоги. Эксперты и народные депутаты предполагают, что за популярными каналами стоят влиятельные игроки, которые используют их для политического и финансового влияния.