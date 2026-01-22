В Хмельницком военная ограбила магазин и получила "срок"

Иллюстративное фото

Инцидент произошел, когда женщина находилась в помещении магазина "Флэш Маркет". Там она украла из кассы 12 300 гривен. Впоследствии она потратила эти деньги по своему усмотрению. Известно, что до этого женщина уже имела шесть судимостей (пять из них были за мошенничества и шестая — еще не была погашена).

На суде она заявила, что раскаивается. Суд признал военную виновной в преступлении. Ей назначен наказание в виде пяти лет и пяти месяцев лишения свободы. А по совокупности приговоров и присоединению к назначенному наказанию по этому приговору неотбытой часть наказания по одному из приговоров окончательно назначенный срок составляет пять лет и шесть месяцев лишения свободы.

