19:13  22 января
Россияне весь день атакуют Кривой Рог, в городе нет света и отопления
16:27  22 января
Во Львовской области женщина провалилась под лед на реке
14:31  22 января
После сильных морозов в Украину придет потепление со снегом
22 января 2026, 16:55

В Хмельницком военная ограбила магазин и получила "срок"

22 января 2026, 16:55
Иллюстративное фото
Хмельницкий горрайонный суд в открытом заседании рассмотрел уголовное дело в отношении военнослужащей Вооруженных сил Украины. Ее обвиняли в повторной краже во время полномасштабной войны

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел, когда женщина находилась в помещении магазина "Флэш Маркет". Там она украла из кассы 12 300 гривен. Впоследствии она потратила эти деньги по своему усмотрению. Известно, что до этого женщина уже имела шесть судимостей (пять из них были за мошенничества и шестая — еще не была погашена).

На суде она заявила, что раскаивается. Суд признал военную виновной в преступлении. Ей назначен наказание в виде пяти лет и пяти месяцев лишения свободы. А по совокупности приговоров и присоединению к назначенному наказанию по этому приговору неотбытой часть наказания по одному из приговоров окончательно назначенный срок составляет пять лет и шесть месяцев лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве 20-летний парень, угрожая пистолетом, пытался ограбить кафе. Правоохранители задержали фигуранта, находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения.

22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
