В Днепре российский БпЛА попал в дом

фото: suspilne.media

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы-каналы.

В городе до сих пор раздаются взрывы. Перекрыто движение по Запорожскому шоссе от ул. Космическая ул. Паникахи.

У многоэтажки, куда попал вражеский беспилотник, уже несколько машин ГСЧС.

Впоследствии попадание подтвердил мэр города Филатов. На месте идет спасательная операция.

Перед этим россияне атаковали баллистику еще один крупный город на Днепропетровщине. Речь идет о Кривом Роге.