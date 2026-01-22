В Днепре российский БпЛА попал в дом
В областном центре из-за шахидной атаки повреждена многоэтажка
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы-каналы.
В городе до сих пор раздаются взрывы. Перекрыто движение по Запорожскому шоссе от ул. Космическая ул. Паникахи.
У многоэтажки, куда попал вражеский беспилотник, уже несколько машин ГСЧС.
Впоследствии попадание подтвердил мэр города Филатов. На месте идет спасательная операция.
Перед этим россияне атаковали баллистику еще один крупный город на Днепропетровщине. Речь идет о Кривом Роге.
22 января 2026
22 января 2026, 12:51
