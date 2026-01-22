Во Львовской области женщина провалилась под лед на реке
Тонкий лед чуть не стоил жительнице Львовской области жизни
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В четверг, 22 января в 11:24 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в поселке Жвирка Шептицкого района, у моста через реку Западный Буг, под лед провалилась женщина и нуждается в помощи.
К месту происшествия были направлены спасатели из Сокаль и Шептицкий.
По прибытии выяснилось, что женщину 1978 г. рождения еще до прибытия подразделений вытащили из ледяной воды местные жители и передали медикам экстренной медицинской помощи.
Как сообщалось, во Львовской области спасатели помогли травмированному туристу-лыжнику. Событие произошло в поселке Славско Стрыйского района на горе Тростян.
