Во Львовской области женщина провалилась под лед на реке

фото: ГСЧС

Тонкий лед чуть не стоил жительнице Львовской области жизни

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В четверг, 22 января в 11:24 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в поселке Жвирка Шептицкого района, у моста через реку Западный Буг, под лед провалилась женщина и нуждается в помощи.

К месту происшествия были направлены спасатели из Сокаль и Шептицкий.

По прибытии выяснилось, что женщину 1978 г. рождения еще до прибытия подразделений вытащили из ледяной воды местные жители и передали медикам экстренной медицинской помощи.

