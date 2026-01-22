14:31  22 января
После сильных морозов в Украину придет потепление со снегом
13:21  22 января
В Кировоградской области семья отравилась угарным газом, двое детей – в больнице
12:59  22 января
В Днепре российский БпЛА попал в дом
22 января 2026, 16:15

В Хмельницком мужчина посреди дня ограбил школьника

22 января 2026, 16:15
В Хмельницком 11-летний мальчик в среду стал жертвой грабителя. Правоохранители задержали злоумышленника

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области, передает RegioNews.

Это произошло 20 января около 11:00 в г. Хмельницком. 11-летний мальчик уезжал в автобусе. Когда он вышел на остановку на ул. Панаса Мирного, злоумышленник вышел за ним, выхватил из его рук iPhone и скрылся. Школьник сразу рассказал об этом родителям, а взрослые уже обратились в полицию.

Злоумышленник был задержан. Им оказался 18-летний местный житель. Угнанный телефон у него изъяли, а также сообщили о подозрении. Теперь решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, ранее в Киеве 20-летний парень, угрожая пистолетом, пытался ограбить кафе. Правоохранители задержали фигуранта, находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения.

