Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
На Кіровоградщині родина отруїлася чадним газом, двоє дітей – у лікарні
У Дніпрі російський БпЛА влучив у будинок
Розкрадання на електроенергії: на Житомирщині викрили схему

Фото: Нацполіція
У Житомирській області правоохоронці повідомили про підозру 40-річному жителю. Виявилось, що внаслідок його дій з державного бюджету було надмірно витрачено майже 280 тисяч гривень

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

З'ясувалось, що у 2023 році керівник місцевого комунального підприємства уклав договір з комерційним товариством на постачання електроенергії. В документі була передбачена фіксована ціна за кіловат-годину на 2024 рік.

Однак продовж цього строку директор підписав низку додаткових угод. У результаті вартість електроенергії була безпідставно збільшена. Відтак, ціну було штучно збільшено майже на 17%. Внаслідок цього бюджет втратив майже 280 тисяч гривень.

Посадовець отримав підозру за статтею про службову недбалість. Його можуть покарати штрафом від 34 000 до 68 000 гривень або виправними роботами на строк до 2 років, чи обмеженням волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, у військовій частині на Київщині правоохоронці викрили масштабну схему фіктивних виплат на понад 15,5 млн грн. За попередніми даними, частина підрозділу тимчасово перебуває на Донеччині, однак у документах значаться військові, які фактично проживають у Київській області.

