10:26  17 декабря
В Черновцах автомобиль врезался в электроопору: пострадала водитель
08:16  17 декабря
На Закарпатье мужчина угрожал взорвать пограничное подразделение
07:35  17 декабря
На Киевщине в результате пожара погибли два человека
17 декабря 2025, 12:11

В военной части Киевщины разоблачили масштабную схему фиктивных выплат на 15,5 млн грн

17 декабря 2025, 12:11
Фото: ГБР
Правоохранители разоблачили масштабную схему присвоения бюджетных средств в воинской части из Киевщины, организованную военными чиновниками и гражданскими

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Часть временно дислоцируется на Донетчине, однако "бумажные" военные живут на Киевщине, некоторые даже находятся в розыске ТЦК.

По данным следствия, бухгалтер в/ч находил гражданских, которым обещал работу в воинской части. "Клиенты" предоставляли ему пакет документов, в том числе свои банковские карты и персональные платежные данные.

Фигурант ежемесячно начислял на их счета фиктивные выплаты денежного обеспечения и дополнительные вознаграждения в 100 тыс. гривен. При этом мужчин он официально не оформлял, но небольшую часть выплат отдавал якобы "за пользование картами".

Для реализации схемы данные "бойцов" искусственно вносились в бухгалтерские сведения, передаваемые в банк. При этом они не были в списках личного состава воинской части.

В результате таких действий государству нанесен ущерб на 15,5 миллиона гривен. По бухгалтеру открыто отдельное производство.

Пяти "клиентам" объявили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Еще трем гражданским, воспользовавшимся схемой, готовятся сообщения о подозрении.

Досудебное расследование продолжается. ГБР устанавливает других причастных к схеме чиновников воинской части и гражданских.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области руководителя исправительной колонии разоблачили в растрате бюджетных средств и обогащении на осужденных. Чиновнику и его сообщнику объявили подозрение.

