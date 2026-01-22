В Дрогобыче образовали символический круг единения в знак несокрушимости и общей ответственности за будущее Украины

фото: ОО Защита Государства. Дрогобыч

Сегодня, 22 января, на Перекрестке Героев в городе Дрогобыч люди образовали символический круг единения как знак несокрушимости и общей ответственности за будущее Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу ОО Защита Государства. Дрогобыч в Фейсбуке.

К акции присоединились представители общин Дрогобыччины: Меденицкой, Бориславской, Трускавецкой, Дрогобычской и Схидницкой. Участие в мероприятии приняли работники органов местного самоуправления, военнослужащие, педагоги, общественные активисты, волонтеры, работники культуры, учащиеся и студенты. Также к мероприятию присоединилась Дрогобычская ячейка ОО "Защита Государства" – руководительница ячейки Марта Слотило.

"День Соборности Украины – это напоминание, что наша сила в единстве и общей ответственности за страну независимо от того, где мы живем и чем занимаемся", – говорится в сообщении.

В общественной организации также напомнили, что 22 января связано с ключевыми событиями украинского государства: в 1918 году IV Универсалом Центральной Рады была провозглашена независимость Украинской Народной Республики, а в 1919 году - Акт Соединения УНР и ЗУНР, который утвердил стремление украинцев к единому государству.

