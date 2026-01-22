14:31  22 января
После сильных морозов в Украину придет потепление со снегом
13:21  22 января
В Кировоградской области семья отравилась угарным газом, двое детей – в больнице
12:59  22 января
В Днепре российский БпЛА попал в дом
В Запорожье чиновник устроил "торговлю бронированием"

Фото: Нацполиция
В Запорожье разоблачили чиновника, устроившего схему с уклонением от мобилизации. Стало известно, как он на этом зарабатывал

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В Запорожье сообщили о подозрении директору критически важного предприятия. Оказалось, что 42-летний мужчина требовал со своих работников деньги за получение "экономического бронирования". Он обещал на год освободить их от армии и внести данные в реестр "Оберег".

В случае если работник не платил, директор угрожал лично "сдать" его в ТЦК. Правоохранители задержали чиновника, когда он получал 21 тысячу гривен взятки. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Житомирской области разоблачили военных ТЦК, которые требовали взятки. За эти деньги они обещали мужчине снять его с розыска.

Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
США, Украина и РФ встретятся в ОАЭ уже завтра - Зеленский
22 января 2026, 17:00
В Хмельницком военная ограбила магазин и получила "срок"
22 января 2026, 16:55
Во Львовской области женщина провалилась под лед на реке
22 января 2026, 16:27
"Нас всех объединяет свет в сердцах": в Одессе военные и активисты развернули огромное знамя Украины
22 января 2026, 16:20
В Хмельницком мужчина посреди дня ограбил школьника
22 января 2026, 16:15
"Все хотят, чтобы война закончилась": Трамп прокомментировал встречу с Зеленским в Давосе
22 января 2026, 15:55
Хищение на электроэнергии: в Житомирской области разоблачили схему
22 января 2026, 15:55
В Украине бесплатно вакцинируют девочек 12-13 лет от ВПЧ: что нужно знать
22 января 2026, 15:40
В результате российской атаки по Днепру частично разрушена 16-этажка, много пострадавших
22 января 2026, 15:37
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
