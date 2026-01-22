В Запорожье чиновник устроил "торговлю бронированием"

Фото: Нацполиция

В Запорожье разоблачили чиновника, устроившего схему с уклонением от мобилизации. Стало известно, как он на этом зарабатывал

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В Запорожье сообщили о подозрении директору критически важного предприятия. Оказалось, что 42-летний мужчина требовал со своих работников деньги за получение "экономического бронирования". Он обещал на год освободить их от армии и внести данные в реестр "Оберег".

В случае если работник не платил, директор угрожал лично "сдать" его в ТЦК. Правоохранители задержали чиновника, когда он получал 21 тысячу гривен взятки. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Житомирской области разоблачили военных ТЦК, которые требовали взятки. За эти деньги они обещали мужчине снять его с розыска.