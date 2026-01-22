13:21  22 января
В Кировоградской области семья отравилась угарным газом, двое детей – в больнице
Иллюстративное фото: ГСЧС
Происшествие случилось ночью 22 января в селе Новый Стародуб Александрийского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Из-за неисправного печного отопления в частном доме угарным газом отравились двое детей и двое взрослых.

Пострадавшие – трехлетняя девочка, семилетний мальчик, а также их 26-летняя мать и 44-летняя бабушка. Детей доставили в больницу. Женщины от госпитализации отказались.

Напомним, ночью 15 января на Киевщине в пожаре погибла женщина. Пострадали мужчина и трое детей.

