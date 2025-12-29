Обещали товар на экспорт: в Винницкой области мошенники украли у иностранца 36 тысяч долларов

Фото: прокуратура

Об этом сообщает прокуратура Винницкой области, передает RegioNews.

Это произошло летом этого года. Иностранец, проживающий в Виннице, искал продавцов большой партии подсолнечного масла для отправки в страну своего происхождения. Он нашел сайт, который аферисты подделали под агрокомпанию и связался с указанными контактами.

Аферисты выдавали себя за представителей компании. Иностранец заплатил им за товар 36 200 долларов. Правоохранители задержали мошенников. Теперь им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

