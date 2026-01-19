Фото: Нацполиция

Почти 320 тысяч, которые выделили из местного бюджета на ремонт учебного заведения, были присвоены подрядчиком. Он уже получил от правоохранителей подозрение

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Летом 2021 49-летний житомирянин заключил договор с отделом образования Бердичевского городского совета на выполнение ремонтно-реставрационных работ учебного учреждения. Впоследствии подрядчик специально завысил стоимость выполненных работ и внес соответствующие сведения в акты их приемки.

Мужчина присвоил средства, выделенные из бюджета. Нанесен ущерб на общую сумму 319 919 гривен. Теперь подрядчик получил подозрение. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

