Псевдобанкиры не спят: в Харьковской области аферисты выманили у людей десятки тысяч гривен
В Харьковской области местные жители стали жертвами аферистов. Мошенники звонят людям и притворяются представителями банка
Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.
Только за один день трое жителей Чугуевского района стали жертвами телефонных мошенников, которые притворялись работниками банков. Общая сумма ущерба превышает 167 тысяч гривен. Правоохранители начали уголовные производства.
Люди призывают быть внимательными и не делиться своими личными данными с посторонними людьми. Всю информацию следует проверять в официальных источниках.
Напомним, ранее в Винницкой области иностранец стал жертвой мошенников. Ему обещали товар для экспорта, но в результате просто украли его деньги.
06 января 2026
