Псевдобанкиры не спят: в Харьковской области аферисты выманили у людей десятки тысяч гривен

Только за один день трое жителей Чугуевского района стали жертвами телефонных мошенников, которые притворялись работниками банков. Общая сумма ущерба превышает 167 тысяч гривен. Правоохранители начали уголовные производства.

Люди призывают быть внимательными и не делиться своими личными данными с посторонними людьми. Всю информацию следует проверять в официальных источниках.

