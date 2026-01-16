В Киевской области посреди дня ограбили 70-летнего водителя маршрутки
В Киевской области задержан мужчина, который ограбил водителя маршрутки. Оказалось, что раньше у него уже были проблемы с законом
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Инцидент произошел на днях в Белой Церкви. Во время остановки мужчина выхватил у водителя маршрутки деньги и скрылся. Деньги он унес с панели моторного отсека, где 70-летний водитель хранил их.
Правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 37-летний местный житель. Ранее он уже привлекался к ответственности за имущественные преступления. Накануне он угнал товары в магазине.
Сейчас вора поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Киеве 20-летний парень, угрожая пистолетом, пытался ограбить кафе. Правоохранители задержали фигуранта, находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения.