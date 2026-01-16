В Киевской области посреди дня ограбили 70-летнего водителя маршрутки

Фото: Нацполиция

В Киевской области задержан мужчина, который ограбил водителя маршрутки. Оказалось, что раньше у него уже были проблемы с законом

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел на днях в Белой Церкви. Во время остановки мужчина выхватил у водителя маршрутки деньги и скрылся. Деньги он унес с панели моторного отсека, где 70-летний водитель хранил их.

Правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 37-летний местный житель. Ранее он уже привлекался к ответственности за имущественные преступления. Накануне он угнал товары в магазине.

Сейчас вора поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

