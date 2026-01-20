На Житомирщині чоловік виманив у знайомих кілька мільйонів на власний "бізнес"

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Відомо, що впродовж червня-вересня 2025 року хлопець переконав чотирьох своїх знайомих інвестувати кошти в бізнес із купівлі-продажу зерна. Він пообіцяв, що вони отримають швидко повернення своїх вкладень, а також 20% прибутку. Для цього "бізнесмен" брехав, що в нього є зв'язки у державних структурах.

Для переконливості молодик імітував участь у ділових переговорах та "вів" телефонні розмови з підприємцями. Після таких хитрощів чоловіки без сумнівів віддавали йому свої збереження. Проте згодом вони не отримали ані прибутку, ані власних грошей. Шахрай перестав відповідати на дзвінки.

Потім хлопець пропонував знайомій допомогу в придбанні земельної ділянки під будівництво в Житомирському районі. Він імітував активну діяльність з пошуку наділу, надсилав замовниці кадастрові номери та фото для вибору. Однак після передачі коштів начебто для фінального оформлення угоди, він знову просто зник.

Загалом потерпілі втратили понад 1,9 мільйона гривень. Правоохоронці повідомили аферисту про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині іноземець став жертвою шахраїв. Йому обіцяли товар для експорту, але в результаті просто вкрали його гроші.