10:15  20 січня
Поїзд "Інтерсіті" Київ – Харків застряг посеред поля через відсутність напруги
09:00  20 січня
Смертельна ДТП на Полтавщині: авто вилетіло в кювет та перекинулось
08:22  20 січня
Від касира до агента ФСБ: продавець з Кіровоградщини отримав 15 років за спробу диверсії
UA | RU
UA | RU
20 січня 2026, 11:35

На Житомирщині чоловік виманив у знайомих кілька мільйонів на власний "бізнес"

20 січня 2026, 11:35
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

20-річний житель Житомира щонайменше п'ять разів вчинив шахрайство. Тепер йому повідомили про підозру

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Відомо, що впродовж червня-вересня 2025 року хлопець переконав чотирьох своїх знайомих інвестувати кошти в бізнес із купівлі-продажу зерна. Він пообіцяв, що вони отримають швидко повернення своїх вкладень, а також 20% прибутку. Для цього "бізнесмен" брехав, що в нього є зв'язки у державних структурах.

Для переконливості молодик імітував участь у ділових переговорах та "вів" телефонні розмови з підприємцями. Після таких хитрощів чоловіки без сумнівів віддавали йому свої збереження. Проте згодом вони не отримали ані прибутку, ані власних грошей. Шахрай перестав відповідати на дзвінки.

Потім хлопець пропонував знайомій допомогу в придбанні земельної ділянки під будівництво в Житомирському районі. Він імітував активну діяльність з пошуку наділу, надсилав замовниці кадастрові номери та фото для вибору. Однак після передачі коштів начебто для фінального оформлення угоди, він знову просто зник.

Загалом потерпілі втратили понад 1,9 мільйона гривень. Правоохоронці повідомили аферисту про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині іноземець став жертвою шахраїв. Йому обіцяли товар для експорту, але в результаті просто вкрали його гроші.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
аферист поліція Житомирська область
У Житомирі на ремонті школи "заробили" сотні тисяч
19 січня 2026, 15:55
На Київщині посеред дня пограбували 70-річного водія маршрутки
16 січня 2026, 18:15
Псевдобанкіри не сплять: на Харківщині аферисти виманили в людей десятки тисяч гривень
16 січня 2026, 13:35
Всі новини »
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
Приміські маршрутки до Києва подорожчали: скільки доведеться платити
20 січня 2026, 13:19
На Львівщині митники затримали бус із партією вживаних ноутбуків на понад 600 тис. грн
20 січня 2026, 13:03
На Київщині під час гри 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку: суд ухвалив рішення у справі
20 січня 2026, 12:49
У Рівному судитимуть жінку, яку дратували портрети загиблих військових
20 січня 2026, 12:35
Помер засновник видавництва "Наш Формат" Владислав Кириченко
20 січня 2026, 12:22
Біля колій на Рівненщині знайшли скинуті ворожим "Шахедом" міни
20 січня 2026, 12:20
10 загиблих та шестеро поранених: який вирок на Хмельниччині отримав водій за смертельну ДТП
20 січня 2026, 12:15
Фонд Дениса Парамонова передає EcoFlow для дитячих реанімацій по всій Україні
20 січня 2026, 12:05
У Києві завідувачка лабораторії вимагала чверть мільйона з підприємця
20 січня 2026, 11:55
У Чернівцях чоловік змушував 76-річну жінку жебракувати у кріслі колісному
20 січня 2026, 11:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »