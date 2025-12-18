В Житомирской области мужчина жестоко избил собаку трубой и бросил полуживое животное в заброшенном здании

Фото: Нацполиция

На Житомирщине в селе Романове местная жительница нашла полуживого пса в заброшенном здании. Она отнесла животное к специалистам и обратилась к правоохранителям

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Полицейские выяснили, что на месте происшествия в день инцидент видели 36-летнего мужчину. Местный житель сам признался: он отомстил собаке за воровство домашней птицы. Он пошел в заброшенное здание, где находилась собака, и несколько раз ударил его по голове металлической трубой, которую принес с собой.

Собака получила многочисленные травмы головы и глаз. Сейчас животное в больнице под наблюдением врачей.

"17 декабря, после проведения необходимых процессуальных действий и получения результатов исследований, следователи полиции инкриминировали фигуранту жестокое обращение с животным, совершенное активным способом по хулиганским мотивам (ч. 3 ст. 299 УК Украины). Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается", - сообщили в полиции.

