16 грудня 2025, 11:50

Віра не дозволяє: на Житомирщині свідок Єгови проігнорував повістку - що вирішив суд

16 грудня 2025, 11:50
Ілюстративне фото
Любарський районний суд Житомирської області розглянув справу військовозобов’язаного, який після проходження ВЛК та отримання повістки не з’явився до ТЦК. Стало відомо, як його покарали

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У липні минулого року чоловік пройшов військово-лікарську комісію. Його визнали придатним до військової служби, після чого він отримав повістку. Проте він так і не з'явився.

На суді чоловік не визнав свою провину. Він заявив, що він є активним членом релігійного об’єднання Свідків Єгови, а тому не може проходити військову службу з релігійних міркувань. За його словами, він звертався з письмовими заявами про заміну військової служби на альтернативну (невійськову) та повідомляв про це працівників ТЦК.

Факт його звернень підтвердили. При цьому жодних рішень про альтернативну службу не було.

Що вирішив суд

У суді зазначили, що альтернативна служба в Україні є, але як заміна строкової військової служби. При цьому призов під час мобілізації в особливий період є окремим видом військової служби, для якого така заміна законом не передбачена.

Суд призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Водночас, з урахуванням того, що злочин є нетяжким і вчинений уперше, чоловіка звільнили від відбування покарання з випробуванням строком на один рік.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що колишній начальник ТЦК за гроші допомагав військовослужбовцям тікати з частин на Сумщині. Йому загрожує чималий термін позбавлення волі.

12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
