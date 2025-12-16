Ілюстративне фото

Любарський районний суд Житомирської області розглянув справу військовозобов’язаного, який після проходження ВЛК та отримання повістки не з’явився до ТЦК. Стало відомо, як його покарали

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У липні минулого року чоловік пройшов військово-лікарську комісію. Його визнали придатним до військової служби, після чого він отримав повістку. Проте він так і не з'явився.

На суді чоловік не визнав свою провину. Він заявив, що він є активним членом релігійного об’єднання Свідків Єгови, а тому не може проходити військову службу з релігійних міркувань. За його словами, він звертався з письмовими заявами про заміну військової служби на альтернативну (невійськову) та повідомляв про це працівників ТЦК.

Факт його звернень підтвердили. При цьому жодних рішень про альтернативну службу не було.

Що вирішив суд

У суді зазначили, що альтернативна служба в Україні є, але як заміна строкової військової служби. При цьому призов під час мобілізації в особливий період є окремим видом військової служби, для якого така заміна законом не передбачена.

Суд призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Водночас, з урахуванням того, що злочин є нетяжким і вчинений уперше, чоловіка звільнили від відбування покарання з випробуванням строком на один рік.

