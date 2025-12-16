14:35  16 декабря
Зеленский объяснил, зачем он ездил в Купянск
10:40  16 декабря
На Полтавщине Mercedes-Benz насмерть сбил мужчину
07:16  16 декабря
Драка подростков в Ирпене: полиция открыла уголовное производство
16 декабря 2025, 13:19

Смертельное ДТП в Днепропетровской области: дело относительно военного передали в суд

16 декабря 2025, 13:19
Фото: ГБР
Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего одной из воинских частей Днепра, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

По данным следствия, этим летом военный во время отпуска поехал отдыхать на местный пляж вместе со знакомыми. После употребления алкоголя он решил подвезти товарищей, но на дороге в Синельниковском районе потерял контроль над автомобилем, съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате столкновения его пассажиры – 14-летний парень и 18-летняя девушка – погибли.

Экспертиза показала, что в крови водителя было 1,3 промилле алкоголя. Кроме того, он сел за руль после того, как был лишен права вождения за другое нарушение.

Смертельное ДТП в Днепропетровской области: дело о военном передано в суд

Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.

Смертельное ДТП на Днепропетровщине: дело о военном направлении в суд
Смертельное ДТП в Днепропетровской области: дело передали в суд

Напомним, 10 декабря на Волыни военный грузовик врезался в забор. От полученных травм водитель, 56-летний нацгвардеец, скончался на месте.

