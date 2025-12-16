Фото: ГБР

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего одной из воинских частей Днепра, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

По данным следствия, этим летом военный во время отпуска поехал отдыхать на местный пляж вместе со знакомыми. После употребления алкоголя он решил подвезти товарищей, но на дороге в Синельниковском районе потерял контроль над автомобилем, съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате столкновения его пассажиры – 14-летний парень и 18-летняя девушка – погибли.

Экспертиза показала, что в крови водителя было 1,3 промилле алкоголя. Кроме того, он сел за руль после того, как был лишен права вождения за другое нарушение.

Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.

