На Житомирщині в ДТП загинули двоє чоловіків

Фото: поліція

ДТП сталася вранці 24 листопада на території Малинської громади в Коростенському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Автомобіль Honda, рухаючись у напрямку села Недашків, з’їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 39-річний житель Сумської області та 51-річний житель Черкащини.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, ввечері 24 листопада на Одещині автомобіль Toyota Camry влетів у відбійник. Водій загинув на місці.