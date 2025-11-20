13:37  20 ноября
В Украину идет потепление до +20 градусов
12:14  20 ноября
На Хмельнитчине у мужчины в руках взорвалась граната
10:12  20 ноября
Удар по дому в Тернополе: до сих пор неизвестно о местонахождении 22 человек, – Зеленский
UA | RU
UA | RU
20 ноября 2025, 12:30

В Житомирской области мужчина во время ссоры бросил во двор соседа гранату

20 ноября 2025, 12:30
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Инцидент произошел 18 ноября в Коростене. Мужчина бросил гранату во двор соседа

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Известно, что между 38-летним и 64-летним соседями произошла ссора. В ходе спора младший мужчина бросил на чужой двор предмет, после чего произошел взрыв.

Правоохранители задержали мужчину. У него изъяли гранату со страстью и чекой. Кроме того, дома у мужчины оказалось еще 7 взрывателей, 6 корпусов гранат разного вида и 150 патронов калибра 5,45 мм.

Теперь он получил подозрение за незаконное обращение с взрывными устройствами и боеприпасами, а также покушение на умышленное убийство. Во время задержания мужчина был нетрезв.

"Следователи сообщили мужчине о подозрении в преступлениях, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Херсонской области мужчина бросил взрывчатку в сторону племянников. В результате 12-летний мальчик получил множественные осколочные ранения спины и ног. Полиция выяснила, что у мужчины проблемы с психическим здоровьем, также ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
взрыв покушение на убийство полиция
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Экспосолка в США Маркарова отказалась возглавить Офис президента, – СМИ
20 ноября 2025, 14:21
В Украине хотят усилить ответственность за изнасилование и убийство детей
20 ноября 2025, 14:11
Столкновение у киевского ТЦК: военный повредил авто после нападения на него
20 ноября 2025, 14:10
РФ перебрасывает войска в сторону Запорожской области
20 ноября 2025, 13:52
Буданов озвучил прогноз о возможном завершении войны
20 ноября 2025, 13:45
В Украину идет потепление до +20 градусов
20 ноября 2025, 13:37
Свириденко прокомментировала визит должностных лиц Пентагона в Украину
20 ноября 2025, 13:24
В Одессе мужчина беспощадно избил 67-летнего отца
20 ноября 2025, 13:10
Атомные станции теряют мощность: Хмельницкая и Ровенская АЭС сокращают производство электроэнергии
20 ноября 2025, 12:53
На Волыни мужчина продавал еду с наркотиками
20 ноября 2025, 12:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Все блоги »