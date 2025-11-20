Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Известно, что между 38-летним и 64-летним соседями произошла ссора. В ходе спора младший мужчина бросил на чужой двор предмет, после чего произошел взрыв.

Правоохранители задержали мужчину. У него изъяли гранату со страстью и чекой. Кроме того, дома у мужчины оказалось еще 7 взрывателей, 6 корпусов гранат разного вида и 150 патронов калибра 5,45 мм.

Теперь он получил подозрение за незаконное обращение с взрывными устройствами и боеприпасами, а также покушение на умышленное убийство. Во время задержания мужчина был нетрезв.

"Следователи сообщили мужчине о подозрении в преступлениях, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Херсонской области мужчина бросил взрывчатку в сторону племянников. В результате 12-летний мальчик получил множественные осколочные ранения спины и ног. Полиция выяснила, что у мужчины проблемы с психическим здоровьем, также ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.