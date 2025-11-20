Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Відомо, що між 38-річним та 64-річним сусідами сталась сварка. У ході суперечки молодший чоловік кинув на чуже подвір'я предмет, після чого стався вибух.

Правоохоронці затримали чоловіка. У нього вилучили гранату з запалом та чекою. Крім того, вдома в чоловіка виявилось ще 7 підривачів, 6 корпусів гранат різного виду та 150 набоїв калібру 5,45 мм.

Тепер він отримав підозру за незаконне поводження з вибуховими пристроями та боєприпасами, а також замах на умисне вбивство. Під час затримання чоловік був нетверезий.

"Слідчі повідомили чоловікові про підозру в злочинах, нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Херсонщині чоловік кинув вибухівку в бік племінників. У результаті 12-річний хлопчик дістав множинні осколкові поранення спини та ніг. Поліція з'ясувала, що чоловік має проблеми з психічним здоров’ям, також раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки.