В Житомире нашли новорожденного мальчика на улице, полиция разыскивает мать
В Днепропетровской области пьяный водитель сбил подростка
Завтра в Украине будет преобладать холодная погода, но иногда ожидается до +14
19 ноября 2025, 20:48

В Житомире нашли новорожденного мальчика на улице, полиция разыскивает мать

Правоохранители Житомира разыскивают мать новорожденного, найденного на улице. На данный момент ребенок находится под наблюдением медиков

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

В Житомире правоохранители ищут мать младенца, обнаруженного на улице вечером 19 ноября. Мальчик на данный момент госпитализирован, медики оказывают ему необходимую помощь. Полицейские Житомирского районного управления №1 проводят проверку обстоятельств происшествия и собирают показания очевидцев.

Согласно предварительным данным, около 18:15 местная жительница обнаружила новорожденного ребенка вблизи свалки на улице Покровской. Она сразу сообщила полицию, которая вызвала медиков для осмотра и оказания первой помощи.

На месте происшествия проводила работу следственно-оперативная группа, документирующая ситуацию и устанавливающая все детали происшествия. Полиция также проводит розыск матери ребенка и пытается выяснить, при каких обстоятельствах малыш оказался на улице.

Правоохранители призывают жителей Житомира, которые могли быть свидетелями происшествия или владеют любой информацией, которая поможет следствию, обращаться по телефонам: (0412) 40-74-75 или 102.

Ранее сообщалось, в Ровенской области в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погиб двухмесячный ребенок, который находился в салоне без автолюльки.

Житомир младенец ребенок мать розыск медицинская помощь
