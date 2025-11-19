Фото: иллюстративное

Правоохранители Житомира разыскивают мать новорожденного, найденного на улице. На данный момент ребенок находится под наблюдением медиков

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

В Житомире правоохранители ищут мать младенца, обнаруженного на улице вечером 19 ноября. Мальчик на данный момент госпитализирован, медики оказывают ему необходимую помощь. Полицейские Житомирского районного управления №1 проводят проверку обстоятельств происшествия и собирают показания очевидцев.

Согласно предварительным данным, около 18:15 местная жительница обнаружила новорожденного ребенка вблизи свалки на улице Покровской. Она сразу сообщила полицию, которая вызвала медиков для осмотра и оказания первой помощи.

На месте происшествия проводила работу следственно-оперативная группа, документирующая ситуацию и устанавливающая все детали происшествия. Полиция также проводит розыск матери ребенка и пытается выяснить, при каких обстоятельствах малыш оказался на улице.

Правоохранители призывают жителей Житомира, которые могли быть свидетелями происшествия или владеют любой информацией, которая поможет следствию, обращаться по телефонам: (0412) 40-74-75 или 102.

Ранее сообщалось, в Ровенской области в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погиб двухмесячный ребенок, который находился в салоне без автолюльки.