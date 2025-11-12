Фото: Нацполіція

Аварія сталась 11 листопада близько 17:25 у місті Коростишеві. На жаль, внаслідок ДТП загинув чоловік

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Попередньо, 43-річний водій мікроавтобуса Volkswagen Т4 наїхав на 39-річного жителя Брусилівської громади, який перетинав автошлях. Внаслідок аварії пішохід загинув в автомобілі "швидкої допомоги", коли медики намагались довести його до лікарні.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель потерпілого) КК України.

"Водночас правоохоронці закликають водіїв бути особливо уважними у вечірній і нічний час. Враховуйте дорожню обстановку та дотримуйтеся швидкісного режиму. Пішоходи, не виходьте на дорогу раптово, а в темну пору доби використовуйте світловідбивні елементи на одязі аби водії змогли вчасно вас помітити", - кажуть в поліції.

