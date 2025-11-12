12:50  12 листопада
СБУ запобігла серії терактів у Києві
12:38  12 листопада
Загиблому фермеру із Херсонщини присвоїли звання Героя України
08:13  12 листопада
На Львівщині перекинувся шкільний автобус: є постраждалі
UA | RU
UA | RU
12 листопада 2025, 11:55

Смертельна ДТП на Житомирщині: чоловік потрапив під колеса мікроавтобуса

12 листопада 2025, 11:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Аварія сталась 11 листопада близько 17:25 у місті Коростишеві. На жаль, внаслідок ДТП загинув чоловік

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Попередньо, 43-річний водій мікроавтобуса Volkswagen Т4 наїхав на 39-річного жителя Брусилівської громади, який перетинав автошлях. Внаслідок аварії пішохід загинув в автомобілі "швидкої допомоги", коли медики намагались довести його до лікарні.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель потерпілого) КК України.

"Водночас правоохоронці закликають водіїв бути особливо уважними у вечірній і нічний час. Враховуйте дорожню обстановку та дотримуйтеся швидкісного режиму. Пішоходи, не виходьте на дорогу раптово, а в темну пору доби використовуйте світловідбивні елементи на одязі аби водії змогли вчасно вас помітити", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, на Сумщині під час об'їзду автобуса зіткнулися Renault та Honda. Троє людей отримали травми, а слідчо-оперативна група наразі встановлює всі обставини події.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Житомирська область
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Влада Харківщина розширює співпрацю з ЮНІСЕФ щодо захисту дітей
12 листопада 2025, 14:07
В одному з епізодів "плівок Міндіча" зафіксували розмову Зеленського
12 листопада 2025, 13:55
Прифронтові громади подали пропозиції до змін у законодавстві: уряд розгляне
12 листопада 2025, 13:40
На Львівщині викрили посадовця міськради та ексдиректора агрофірми на оборудках: їм загрожує в'язниця
12 листопада 2025, 13:35
Харків під ударом БпЛА "Герань-2": кількість постраждалих зросла до п'яти
12 листопада 2025, 13:26
На Харківщині судитимуть правоохоронця, який за 2000 доларів організував зняття з розшуку
12 листопада 2025, 13:12
На Тернопільщині затримали чоловіка, який виловив 250 кг риби
12 листопада 2025, 12:59
СБУ запобігла серії терактів у Києві
12 листопада 2025, 12:50
Загиблому фермеру із Херсонщини присвоїли звання Героя України
12 листопада 2025, 12:38
Корупційний скандал в енергетиці та виклик для влади
12 листопада 2025, 12:38
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Валерій Пекар
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Всі блоги »