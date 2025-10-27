Фото: полиция

По факту трагедии, произошедшей в Александрийском районе, полиция открыла уголовное производство

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Из-за задымления в доме погибли 43-летняя местная жительница, ее 16-летняя дочь и 14-летняя знакомая девочки. Еще одну 36-летнюю женщину и четырехмесячного младенца госпитализировали в тяжелом состоянии. К сожалению, несмотря на усилия медиков, ребенка спасти не удалось – он скончался в больнице.

На месте работали спасатели, полиция и медики. Предварительно, причиной гибели людей стало отравление угарным газом. Обстоятельства трагедии еще устанавливают правоохранители.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение требований пожарной безопасности).

Напомним, происшествие случилось вечером 26 октября в селе Новый Стародуб, принадлежащего к Петровской громаде Александрийского района.