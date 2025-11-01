12:12  01 листопада
На Полтавщині 19-річного юнака вбило струмом на даху вагона
12:52  01 листопада
У Києві чоловіка засудили за грабіж у сквері на Солом'янці
13:55  01 листопада
На Одещині геть п'яний водій вчинив ДТП: п'ятеро постраждалих
01 листопада 2025, 16:24

На Житомирщині під час пожежі загинули дві жінки

01 листопада 2025, 16:24
Фото: ДСНС
Трагедія сталася вночі 1 листопада в селі Кам’янка на Коростенщині

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Горів приватний будинок. На момент прибуття рятувальників вогонь повністю охопив дерев’яну оселю та дві господарчі будівлі.

Сім’я з двома дітьми вийшла з будинку самостійно. Жінку з отруєнням чадним газом і чоловіка з травмами госпіталізували на "швидкій".

Під час гасіння вогнеборці виявили в оселі тіла двох жінок – 66 та 49 років.

На Житомирщині під час пожежі загинули дві жінки

Пожежу ліквідували. Попередньо, вона виникла через порушення правил монтажу димаря. Остаточні причина встановлять фахівці.

На Житомирщині дві жінки загинули під час пожежі

Нагадаємо, 26 жовтня на Кіровоградщині через отруєння чадним газом загинули жінка та троє дітей, зокрема немовля. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Житомирська область загиблі пожежа рятувальники
