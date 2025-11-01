На Житомирщині дві жінки загинули під час пожежі

Фото: ДСНС

Трагедія сталася вночі 1 листопада в селі Кам’янка на Коростенщині

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Горів приватний будинок. На момент прибуття рятувальників вогонь повністю охопив дерев’яну оселю та дві господарчі будівлі.

Сім’я з двома дітьми вийшла з будинку самостійно. Жінку з отруєнням чадним газом і чоловіка з травмами госпіталізували на "швидкій".

Під час гасіння вогнеборці виявили в оселі тіла двох жінок – 66 та 49 років.

Пожежу ліквідували. Попередньо, вона виникла через порушення правил монтажу димаря. Остаточні причина встановлять фахівці.

Нагадаємо, 26 жовтня на Кіровоградщині через отруєння чадним газом загинули жінка та троє дітей, зокрема немовля. Поліція відкрила кримінальне провадження.