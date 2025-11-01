На Житомирщині дві жінки загинули під час пожежі

На Житомирщині під час пожежі загинули дві жінки
Трагедія сталася вночі 1 листопада в селі Кам’янка на Коростенщині
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
Горів приватний будинок. На момент прибуття рятувальників вогонь повністю охопив дерев’яну оселю та дві господарчі будівлі.
Сім’я з двома дітьми вийшла з будинку самостійно. Жінку з отруєнням чадним газом і чоловіка з травмами госпіталізували на "швидкій".
Під час гасіння вогнеборці виявили в оселі тіла двох жінок – 66 та 49 років.
Пожежу ліквідували. Попередньо, вона виникла через порушення правил монтажу димаря. Остаточні причина встановлять фахівці.
Нагадаємо, 26 жовтня на Кіровоградщині через отруєння чадним газом загинули жінка та троє дітей, зокрема немовля. Поліція відкрила кримінальне провадження.
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
На Київщині фура влетіла в опору мосту: загинув водій
01 листопада 2025, 18:17Удар балістикою по Миколаєву: кількість постраждалих зросла до 19
01 листопада 2025, 17:26Як нові податки на посилки до 150 євро змінять покупки українців
01 листопада 2025, 16:51Росіяни атакували енергооб’єкти на Сумщині: є поранений
01 листопада 2025, 15:53У 18 регіонах почали подачу тепла в житлові будинки, – Кулеба
01 листопада 2025, 15:25Mazda врізалася у відбійник: на Рівненщині внаслідок ДТП постраждали двоє киянок
01 листопада 2025, 14:56Понад 46 млн грн готівкою у валюті: у Дніпрі затримали посадовицю екоінспекції за незаконне збагачення
01 листопада 2025, 14:29На Одещині геть п'яний водій вчинив ДТП: п'ятеро постраждалих
01 листопада 2025, 13:55Росіяни атакували дроном Марганець: є загиблий та поранений
01 листопада 2025, 13:21
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі блоги »