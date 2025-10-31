Иллюстративное фото

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Мужчина публиковал в интернете фейковые объявления о продаже смартфонов, ноутбуков и планшетов. Когда клиенты посылали ему подписку (часть или все сто процентов стоимости), он исчезал с чужими деньгами. Таким образом, он обманул 15 человек, "заработав" десятки тысяч гривен.

На суде мужчина признал вину и частично компенсировал нанесенный ущерб.

Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы, однако реальное отбывание наказания заменено на испытательный срок продолжительностью 2 года. Если в течение этого времени он не совершит нового преступления и будет выполнять установленные обязанности, за решетку ему идти не придется.

