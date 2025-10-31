19:12  31 октября
31 октября 2025, 18:55

Забрал деньги и исчез: в Житомирской области получил приговор псевдопродавец гаджетов

31 октября 2025, 18:55
Иллюстративное фото
В Житомирской области вынесли приговор 34-летнему местному жителю. Его обвиняли в мошенничестве

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Мужчина публиковал в интернете фейковые объявления о продаже смартфонов, ноутбуков и планшетов. Когда клиенты посылали ему подписку (часть или все сто процентов стоимости), он исчезал с чужими деньгами. Таким образом, он обманул 15 человек, "заработав" десятки тысяч гривен.

На суде мужчина признал вину и частично компенсировал нанесенный ущерб.

Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы, однако реальное отбывание наказания заменено на испытательный срок продолжительностью 2 года. Если в течение этого времени он не совершит нового преступления и будет выполнять установленные обязанности, за решетку ему идти не придется.

Напомним, ранее в Винницкой области разоблачили аферистов, воровавших криптовалюту с чужих счетов. Известно, что среди пострадавших находился также гражданин Германии. У него аферисты украли 60 тысяч долларов. Это около 2,5 миллиона гривен.

31 октября 2025
