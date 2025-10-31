19:12  31 жовтня
На Житомирщині два автомобілі підірвались на мінах, є жертви
15:04  31 жовтня
На Закарпатті від початку 2025 року до ЄС втекли 15 прикордонників
14:38  31 жовтня
Початок листопада здивує аномальною погодою: синоптикиня пообіцяла українцям сюрпризи
UA | RU
UA | RU
31 жовтня 2025, 18:55

Забрав гроші та зник: на Житомирщині отримав вирок псевдопродавець гаджетів

31 жовтня 2025, 18:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

На Житомирщині винесли вирок 34-річному місцевому жителю. Його обвинувачували у шахрайстві

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Чоловік публікував в інтернеті фейкові оголошення про продаж смартфонів, ноутбуків та планшетів. Коли клієнти надсилали йому передплату (частину або всі сто відсотків вартості), він зникав з чужими грошима. Таким чином він обманув 15 людей, "заробивши" десятки тисяч гривень.

На суді чоловік визнав провину та частково компенсував завдані збитки.

Суд приговорив його до до 3 років позбавлення волі, однак реальне відбування покарання замінено на іспитовий строк тривалістю 2 роки. Якщо протягом цього часу він не скоїть нового злочину та виконуватиме встановлені обов’язки, за ґрати йому йти не доведеться.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області викрили аферистів, які крали криптовалюту з чужих рахунків. Відомо, що серед потерпілих був також громадянин Німеччини. В нього аферисти вкрали 60 тисяч доларів. Це близько 2,5 мільйона гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
аферист суд Житомирська область
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
У США дали дозвіл на передачу Україні ракет Tomahawk
31 жовтня 2025, 20:53
Секрети кіберспортсменів: як оптимізувати ПК для максимальної швидкості
31 жовтня 2025, 20:40
На Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу загинула жінка
31 жовтня 2025, 20:27
Відключення світла 1 листопада: українців попередили про обмеження - які графіки
31 жовтня 2025, 20:20
Українські військові можуть подати рапорт на додаткову відпустку онлайн
31 жовтня 2025, 20:17
На Харківщині судили медсестру, яка заробила на оформленні інвалідності 200 тисяч
31 жовтня 2025, 19:55
"Зникли" більш ніж півтора мільйона: на Одещині викрили розкрадання коштів на закупівлях для ЗСУ
31 жовтня 2025, 19:40
Окупанти примусово депортували їх до РФ: Україні вдалось повернути ще одну групу дітей та підлітків, серед них - сироти
31 жовтня 2025, 19:25
На Житомирщині два автомобілі підірвались на мінах, є жертви
31 жовтня 2025, 19:12
У Труханова просять Офіс президента надати указ про припинення його громадянства
31 жовтня 2025, 19:03
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Віталій Сич
Всі блоги »