Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Чоловік публікував в інтернеті фейкові оголошення про продаж смартфонів, ноутбуків та планшетів. Коли клієнти надсилали йому передплату (частину або всі сто відсотків вартості), він зникав з чужими грошима. Таким чином він обманув 15 людей, "заробивши" десятки тисяч гривень.

На суді чоловік визнав провину та частково компенсував завдані збитки.

Суд приговорив його до до 3 років позбавлення волі, однак реальне відбування покарання замінено на іспитовий строк тривалістю 2 роки. Якщо протягом цього часу він не скоїть нового злочину та виконуватиме встановлені обов’язки, за ґрати йому йти не доведеться.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області викрили аферистів, які крали криптовалюту з чужих рахунків. Відомо, що серед потерпілих був також громадянин Німеччини. В нього аферисти вкрали 60 тисяч доларів. Це близько 2,5 мільйона гривень.