Подружжя з Житомирщини попалося на наркоторгівлі: їм загрожує до 12 років

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що наприкінці минулого року 19-річна дівчина знайшла в соціальній мережі "підробіток", який полягав у розповсюдженні наркотичних речовин. Вона виконувала завдання адміністратора закритої групи, надсилаючи психотропизамовникам у різні регіони України через логістичні компанії,маскуючи їх під побутові речі.

Згодом до свого "бізнесу"дівчина залучила 25-річного співмешканця.

Правоохоронці задокументували понад шість десятків фактів таких наркотичних відправлень. Встановлено, що прибутоквід "бізнесу" упродовж трьох місяців перевищив 180 тисяч гривень. Оплата за виконане завдання надходила на криптогаманець дівчини, пізніше ці кошти вона витрачала на власні потреби.

Під час санкціонованого обшуку в їх орендованій оселі в Житомирі поліцейські вилучили близько 2,5 кілограма особливо небезпечних психотропних речовин, серед яких амфетамін, PVP, MDMA та 4-MMC. Усе це було розфасовано та готувалося до збуту на території України.

Окрім того, за місцем реєстрації чоловіка в Пулинській громаді поліцейські виявили також 60 набоїв калібру 5,45 мм, придатних до стрільби на ураження.

Суд уже обрав обом запобіжний захід – тримання під вартою.

Згідно із законодавством, підозрюваним загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

