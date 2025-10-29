13:17  29 жовтня
29 жовтня 2025, 14:56

Пасажир загинув, водій зник: подробиці смертельної аварії на Житомирщині

29 жовтня 2025, 14:56
Фото: Національна поліція
У Хорошівській громаді Житомирської області поліцейські затримали чоловіка, причетного до смертельної дорожньо-транспортної пригоди

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, аварія сталася 25 жовтня близько 15:00 на вулиці Центральній у селі Рижани.

За попередньою інформацією, 26-річний житель громади не впорався з керуванням автомобілем KIA Ceed, виїхав за межі проїжджої частини, зіткнувся з залізобетонною опорою, а далі – з парканом.

Після аварії водій залишив транспортний засіб та пішов у невідомому напрямку.

У салоні автомобіля перебували двоє пасажирів –жителі селища Хорошева. 25-річний чоловік загинув на місці від отриманих травм, інший пасажир, 29-річний, не постраждав.

Поліцейські встановили місцезнаходження водія та затримали його.

Наразі триває досудове розслідування. Чоловіку світить позбавлення волі від п'яти до десяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Нагадаємо, на автомобільній дорозі Н-14 "Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв" сталася ДТП зі смертельним наслідком. Водій вантажівки з напівпричепом наїхав на пішохода, який рухався у попутному напрямку. Від отриманих травм 70-річний чоловік загинув..

