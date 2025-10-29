Пасажир загинув, водій зник: подробиці смертельної аварії на Житомирщині

Фото: Національна поліція

У Хорошівській громаді Житомирської області поліцейські затримали чоловіка, причетного до смертельної дорожньо-транспортної пригоди

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, аварія сталася 25 жовтня близько 15:00 на вулиці Центральній у селі Рижани.

За попередньою інформацією, 26-річний житель громади не впорався з керуванням автомобілем KIA Ceed, виїхав за межі проїжджої частини, зіткнувся з залізобетонною опорою, а далі – з парканом.

Після аварії водій залишив транспортний засіб та пішов у невідомому напрямку.

У салоні автомобіля перебували двоє пасажирів –жителі селища Хорошева. 25-річний чоловік загинув на місці від отриманих травм, інший пасажир, 29-річний, не постраждав.

Поліцейські встановили місцезнаходження водія та затримали його.

Наразі триває досудове розслідування. Чоловіку світить позбавлення волі від п'яти до десяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

