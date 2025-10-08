Фото: ДСНС

У вівторок, 7 жовтня, ввечері в селі Рея Бердичівського району сталася ДТП за участі трактора та мінівена

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок зіткнення водія легковика затисло в салоні. Рятувальники за допомогою спецінструменту деблокували травмованого чоловіка та передали медикам.

Обставини аварії з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, вночі 5 жовтня на Чернігівщині Volkswagen виїхав на зустрічну й зіткнувся з вантажівкою. Від отриманих травм 24-річний водій легковика загинув.