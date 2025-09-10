Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Зранку 10 вересня під час масованої атаки на країну у Житомирі пролунали потужні вибухи

Про це передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

Після оголошення загрози крилатих ракет у напрямку Житомира в місті пролунали вибухи.

Повітряна тривога триває в області з вечора.

Нагадаємо, 9 вересня росіяни вдарили авіабомбою по селищу Ярова Донецької області. Окупанти здійснили атаку в той момент, коли людям видавали пенсії.