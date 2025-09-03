15:14  03 вересня
У Пекіні мікрофон випадково зафіксував розмову Сі та Путіна про безсмертя
15:01  03 вересня
У Києві зупинили банду, що постачала наркотики до столичного СІЗО
13:59  03 вересня
Завтра в Україні очікується до +32, але подекуди пройдуть грози
03 вересня 2025, 19:48

51-річна адвокатка та її син підозрюються у фіктивному звільненні військових від служби в Житомирі

03 вересня 2025, 19:48
Фото: СБУ Житомирщини
У Житомирській області припинили діяльність організованої групи, яка займалася незаконним звільненням військовослужбовців зі служби за станом здоров'я

Про це повідомляє СБУ Житомирщини, передає RegioNews.

За даними слідства, у схемі брали участь 51-річна адвокатка та її 32-річний син, колишній військовий.

СБУ затримала організаторів схеми

Родинний дует діяв у координації: син підшуковував клієнтів серед військових, зокрема тих, хто самовільно залишив частини, а адвокатка залучала знайомих медиків для підготовки фіктивних медичних довідок. За гроші учасники схеми "організовували" військовим тяжкі або невиліковні діагнози, що давало підстави для визнання їх непридатними до служби. Вартість такого "пакету" становила 8 тисяч доларів США.

Організатори схеми – адвокатка та її син

У межах кримінального провадження зафіксовано випадки, коли спільники обіцяли допомогти військовослужбовцю з осколковими пораненнями оформити підроблені діагнози. Після отримання авансу клієнт отримував покрокові інструкції щодо "лікувань" та "обстежень", необхідних для підготовки фіктивних документів.

Під час обшуків вилучено документи та понад 1,1 млн грн

СБУ провела комплекс заходів, задокументувала протиправну діяльність та затримала сина адвокатки "на гарячому" під час отримання останньої частини хабара. Одночасно за місцем роботи була затримана і адвокатка. Під час обшуків вилучено документи та понад 1,1 млн грн у грошовому еквіваленті.

За зібраними доказами їм повідомлено про підозру за ч.2 ст.28 ч.2 ст.369-2 КК України. Слідчі дії тривають для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми.

Раніше повідомлялося, на Закарпатті викрили організатора незаконної переправи людей через кордон. Правоохоронці задокументували отримання значних сум грошей від кожного учасника схеми та проводять слідчі дії для встановлення всіх деталей.

