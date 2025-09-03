В Киеве задержали адвоката и ее сообщников, которые выписывали мужчинам фиктивные диагнозы

иллюстративное фото: из открытых источников

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении адвокатке и ее сообщникам, которые оформляли фиктивные медицинские документы военнообязанным мужчинам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Участниками схемы были адвокат, бывший правоохранитель работник муниципальной охранной организации и врач-травматолог одного из медучреждений Киевской области. Они за 8 тысяч долларов влияли на выдачу фиктивных медицинских документов мужчинам для уклонения от мобилизации.

Женщина подыскивала "клиентов" среди мужчин призывного возраста и предлагала избежать службы. За вышеупомянутую сумму они получали справки о якобы тяжелых болезнях, преимущественно психиатрических расстройствах. Такие документы позволяли военнообязанным долго не являться на службу или даже сниматься с учета.

По имеющейся информации, услугами злоумышленников воспользовалось более 20 человек.

Напомним, ГБР расследует почти 3 тысячи производств против предателей и коллаборантов. Об этом сообщил директор ведомства Алексей Сухачев.