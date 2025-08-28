Фото: Нацполіція

У Житомирській області поліція встановлює обставини аварії. ДТП сталась 27 серпня між селами Мокрим та Забарою Дубрівської громади

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Попередньо, 48-річний водій ВАЗ-2103 не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Через це авто влетіло в дерево. Внаслідок ДТП постраждав водій, а також його 38-річна пасажирка. Їх госпіталізували медики. Відомо, що жінку відправили до реанімації.

"Нині розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше у Києві сталась смертельна ДТП. Жінка за кермом авто не надала перевагу в русі, через що зіткнулась з велосипедистом. На жаль, 76-річний чоловік помер.