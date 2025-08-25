На Житомирщині в ДТП постраждав однорічний хлопчик
Аварія сталась 23 серпня неподалік села Осників Житомирського району. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження
Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.
Попередньо, 31-річний водій ВАЗ-2107 не впорався з керуванням. Внаслідок цього автомобіль з’їхав із проїзної частини дороги та зіткнувся з деревом.
Відомо, що травми отримали й сам водій, і його однорічний син. І батька, і дитину госпіталізували медики.
Нагадаємо, раніше на трасі Н-03 поблизу села Припруття сталася серйозна ДТП за участю чотирьох авто. Унаслідок зіткнення травми отримали четверо осіб, серед яких є дитина.
