Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Попередньо, 31-річний водій ВАЗ-2107 не впорався з керуванням. Внаслідок цього автомобіль з’їхав із проїзної частини дороги та зіткнувся з деревом.

Відомо, що травми отримали й сам водій, і його однорічний син. І батька, і дитину госпіталізували медики.

Нагадаємо, раніше на трасі Н-03 поблизу села Припруття сталася серйозна ДТП за участю чотирьох авто. Унаслідок зіткнення травми отримали четверо осіб, серед яких є дитина.