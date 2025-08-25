Фото: Офис Генерального прокурора

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в 2021 году поселковый голова вместе с землеустроителем и руководителями нескольких предприятий передали в пользование более 1,7 тыс. га территорий, относящихся к зоне безусловного отселения.

Такие земли находятся в распоряжении исключительно Кабинета Министров, однако чиновник заключал предварительные договоры аренды и акты приема-передачи.

Разоблачено незаконное использование загрязненных земель

Установлено, что фермерские хозяйства использовали эти участки для выращивания сельскохозяйственных культур. Собранный урожай реализовывали на внутреннем рынке, в том числе поставляли на хлебокомбинаты.

Экспертная оценка показывает, что только в 2021 году государству был нанесен ущерб на сумму более 4,9 млн грн. Отдельно зафиксирована деятельность организованной группы, которая вырастила почти 365 тонн подсолнечника стоимостью более 6,6 млн грн и незаконно вывезла его за пределы зоны отселения.

Среди подозреваемых – чиновники и предприниматели

Сообщено о подозрении поселковому голове одной из территориальных общин, землеустроителю и трем директорам частных предприятий. Им инкриминируют самовольное занятие земель и злоупотребление служебным положением.

Также подозрения получили еще два руководителя обществ и бывший депутат поселкового совета. Их действия квалифицированы по статьям о нарушении режима радиационной безопасности, завладении имуществом и легализации незаконно полученных доходов.

Дело расследует Нацполиция

В настоящее время следователи решают вопрос об избрании мер пресечения и аресте имущества подозреваемых для дальнейшего возмещения ущерба государству.

