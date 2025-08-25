Фото: Офіс Генерального прокурора

За даними слідства, у 2021 році селищний голова разом із землевпорядником та керівниками кількох підприємств передали у користування понад 1,7 тис. га територій, які належать до зони безумовного відселення.

Такі землі перебувають у розпорядженні виключно Кабінету Міністрів, однак посадовець укладав попередні договори оренди та акти прийому-передачі.

Викрито незаконне використання забруднених земель

Встановлено, що фермерські господарства використовували ці ділянки для вирощування сільськогосподарських культур. Зібраний урожай реалізовували на внутрішньому ринку, зокрема й постачали на хлібокомбінати.

Експертна оцінка свідчить, що лише у 2021 році державі було завдано збитків на понад 4,9 млн грн. Окремо зафіксовано діяльність організованої групи, яка виростила майже 365 тонн соняшнику вартістю понад 6,6 млн грн і незаконно вивезла його за межі зони відселення.

Серед підозрюваних – чиновники та підприємці

Повідомлено про підозру селищному голові однієї з територіальних громад, землевпоряднику та трьом директорам приватних підприємств. Їм інкримінують самовільне зайняття земель і зловживання службовим становищем.

Також підозри отримали ще двоє керівників товариств та колишній депутат селищної ради. Їх дії кваліфіковано за статтями щодо порушення режиму радіаційної безпеки, заволодіння майном та легалізації незаконно отриманих доходів.

Справу розслідує Нацполіція

Наразі слідчі вирішують питання про обрання запобіжних заходів та арешт майна підозрюваних для подальшого відшкодування збитків державі.

