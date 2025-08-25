11:59  25 августа
В Буковине зафиксировали 5-градусный мороз
09:29  25 августа
В Киеве избили и ограбили адвоката: нападающим светит до 10 лет заключения
04:51  25 августа
Трагедия на Киевщине: 7-летний мальчик застрелил 6-летнюю соседку во время игры
UA | RU
UA | RU
25 августа 2025, 15:28

В Житомирской области руководителя больницы подозревают в заработке на фиктивных обследованиях пациентов

25 августа 2025, 15:28
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Следователи установили, что пациентов с подозрением на инсульт направляли в частную клинику, хотя в отчетах указывали другую информацию

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Полицейские разоблачили схему незаконного обогащения в медицинском учреждении на Житомирщине. По данным следствия, 58-летний руководитель больницы скрыл выход из строя компьютерного томографа и продолжал отчитываться о фактически не проводимых обследованиях.

Как установили правоохранители, в ноябре-декабре 2024 года в больницу обратились 27 пациентов с подозрением на острый мозговой инсульт. Все эти случаи внесли в электронную систему здравоохранения с отметкой, что обследования выполнены в этом же учреждении. На самом же деле пациентов отправляли в частную клинику, где они за свой счет проходили диагностику.

Стоимость одного обследования превышала 15 тысяч гривен. Между тем, бюджетные средства, которые должны были покрывать эти услуги, оставались в распоряжении чиновника. По подсчетам следствия, от такой схемы он получил более 422 тысяч гривен.

Руководителю медучреждения уже сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, в Кременчуге на улице Университетской погиб 19-летний юноша после падения из окна.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Житомирская область больница обследование инсульт криминал уголовное дело
В Днепре задержан 51-летний мужчина за нанесение тяжких телесных повреждений горожанину
25 августа 2025, 14:45
В Житомирской области в пожаре погиб 7-летний мальчик
25 августа 2025, 04:03
На Житомирщине столкнулись Skoda и ЗАЗ: пострадали четыре человека, среди них 15-летний парень
23 августа 2025, 13:54
Все новости »
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
На Днепропетровщине мужчина голыми руками обезвредил российский дрон
25 августа 2025, 15:44
В Одесской области правоохранители задержали "смотрящего за Измаилом"
25 августа 2025, 15:41
В Кременчуге парень погиб после падения из окна – полиция выясняет обстоятельства
25 августа 2025, 15:14
В Днепре задержан 51-летний мужчина за нанесение тяжких телесных повреждений горожанину
25 августа 2025, 14:45
В Тернополе пьяный водитель предлагал полицейским 1000 долларов
25 августа 2025, 14:44
В Днепре на улице Ивана Нечуя-Левицкого сотрудники ТЦК устроили стрельбу: есть официальная реакция
25 августа 2025, 14:13
В Тернополе мужчина устроил стрельбу на территории психбольницы
25 августа 2025, 14:02
На Ровенщине 19-летний мотоциклист на скорости влетел в столб и погиб
25 августа 2025, 13:56
В Сумах в результате ночной атаки уничтожена почти целая улица
25 августа 2025, 13:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »