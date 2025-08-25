Фото: Национальная полиция Украины

Следователи установили, что пациентов с подозрением на инсульт направляли в частную клинику, хотя в отчетах указывали другую информацию

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Полицейские разоблачили схему незаконного обогащения в медицинском учреждении на Житомирщине. По данным следствия, 58-летний руководитель больницы скрыл выход из строя компьютерного томографа и продолжал отчитываться о фактически не проводимых обследованиях.

Как установили правоохранители, в ноябре-декабре 2024 года в больницу обратились 27 пациентов с подозрением на острый мозговой инсульт. Все эти случаи внесли в электронную систему здравоохранения с отметкой, что обследования выполнены в этом же учреждении. На самом же деле пациентов отправляли в частную клинику, где они за свой счет проходили диагностику.

Стоимость одного обследования превышала 15 тысяч гривен. Между тем, бюджетные средства, которые должны были покрывать эти услуги, оставались в распоряжении чиновника. По подсчетам следствия, от такой схемы он получил более 422 тысяч гривен.

Руководителю медучреждения уже сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы. Досудебное расследование продолжается.

