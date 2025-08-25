Фото: полиция

Авария произошла 23 августа около 20:30 в поселке Цветково Черкасского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции.

Предварительно, 39-летний водитель "ВАЗ-2107" не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в деревянные шпалы. Автомобиль перевернулся.

В результате аварии пострадали три ребенка в возрасте 15, 13 и 2 года. Их госпитализировали, двухлетний ребенок находится в тяжелом состоянии.

Полицейские обнаружили, что водитель был нетрезв – в его крови зафиксировали 1,34 промилле алкоголя. Мужчину задержали, а авто изъяли.

Открыто уголовное производство. Водителю объявили подозрение, ему грозит от трех до восьми лет тюрьмы.

