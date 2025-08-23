Фото: полиция

Авария произошла днем 22 августа на дороге между селами Кремно и Калиновка Коростенского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись автомобили Skoda и ЗАЗ. В результате ДТП травмы получили четыре человека.

Больше всего пострадал 15-летний пассажир ЗАЗ. Также травмировались его 42-летний отец, который был за рулем, 29-летняя пассажирка этого же авто и 23-летний водитель Skoda. Всех пострадавших доставили в больницу.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, жительница Хмельницкого района, совершившая ДТП с пятью погибшими, на время досудебного расследования будет находиться под стражей. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.