12:54  23 августа
На Днепропетровщине вражеский дрон попал в маршрутку: есть погибший и пострадавшие
13:54  23 августа
На Житомирщине столкнулись Skoda и ЗАЗ: пострадали четыре человека, среди них 15-летний парень
03:30  23 августа
В Украине подорожала мороженая рыба: какие теперь цены
На Житомирщине столкнулись Skoda и ЗАЗ: пострадали четыре человека, среди них 15-летний парень

Фото: полиция
Авария произошла днем 22 августа на дороге между селами Кремно и Калиновка Коростенского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись автомобили Skoda и ЗАЗ. В результате ДТП травмы получили четыре человека.

Больше всего пострадал 15-летний пассажир ЗАЗ. Также травмировались его 42-летний отец, который был за рулем, 29-летняя пассажирка этого же авто и 23-летний водитель Skoda. Всех пострадавших доставили в больницу.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, жительница Хмельницкого района, совершившая ДТП с пятью погибшими, на время досудебного расследования будет находиться под стражей. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Россияне ударили по пожарной части в Донецкой области: последствия
23 августа 2025, 13:25
На Днепропетровщине вражеский дрон попал в маршрутку: есть погибший и пострадавшие
23 августа 2025, 12:54
Обломки вражеского беспилотника упали около многоэтажки в Киеве: в полиции показали фото
23 августа 2025, 12:20
Келлог едет в Украину: цель визита
23 августа 2025, 11:51
При возвращении из боевого задания погиб пилот истребителя МиГ-29
23 августа 2025, 11:26
Силы ПВО ночью ликвидировали 36 из 49 вражеских беспилотников
23 августа 2025, 10:49
Ракетный удар по американскому предприятию в Мукачево: на третьи сутки пожар потушили
23 августа 2025, 10:19
Зеленский поздравил украинцев с Днем государственного флага
23 августа 2025, 09:32
Звезда "Супермодель по-украински" оказалась в больнице: что произошло
23 августа 2025, 03:55
