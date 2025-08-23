На Житомирщині зіткнулися Skoda і ЗАЗ: постраждали четверо людей, серед них 15-річний хлопець
Аварія сталася вдень 22 серпня на дорозі між селами Кремне та Калинівка Коростенського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Зіткнулися автомобілі Skoda та ЗАЗ. Внаслідок ДТП травми отримали четверо людей.
Найбільше постраждав 15-річний пасажир ЗАЗ. Також травмувалися його 42-річний батько, який був за кермом, 29-річна пасажирка цього ж авто та 23-річний водій Skoda. Усіх постраждалих доставили до лікарні.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, жителька Хмельницького району, яка скоїла ДТП із пʼятьма загиблими, на час досудового розслідування перебуватиме під вартою. Їй загрожує до 10 років ув’язнення.
