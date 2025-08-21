Директора школы в Житомирской области и сообщников подозревают в растрате 1,3 млн грн
Правоохранители собрали достаточно доказательств, чтобы привлечь к ответственности руководителя образовательного учреждения и его сообщников
Об этом сообщает полиция Житомирщины, передает RegioNews.
Полицейские Житомирской области разоблачили схему незаконного обогащения в учреждении профессионально-технического образования. Правоохранители сообщили о подозрении директору учебного заведения и пяти его подельникам в присвоении бюджетных средств на сумму более 1,3 миллиона гривен.
Следствие установило, что еще в 2018 году 65-летний руководитель оформил на работу несколько человек, которые фактически не выполняли своих функций. Среди них – 65-летний житель Житомира, 51-летняя жительница Коростеня и 49-летняя женщина из Бердичевского района. Все они были записаны как лаборанты, однако к исполнению обязанностей не приступали.
Чтобы скрыть фиктивное трудоустройство, директор подрабатывал табеля учета рабочего времени и финансовых документов. Благодаря этим манипуляциям зарплаты начислялись, но поступали не к работникам, а использовались по собственному усмотрению организаторов схемы.
По предварительным подсчетам, государство потеряло более 1,3 миллиона гривен. В настоящее время продолжается досудебное расследование, а подозреваемым может грозить наказание в соответствии с действующим уголовным законодательством.
Напомним, в Днепре правоохранители разоблачили растрату более 42 миллионов гривен, выделенных на медиауслуги для горсовета. Теперь подозрение объявлено еще одному участнику этого дела.