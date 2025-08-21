Фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители собрали достаточно доказательств, чтобы привлечь к ответственности руководителя образовательного учреждения и его сообщников

Об этом сообщает полиция Житомирщины, передает RegioNews.

Полицейские Житомирской области разоблачили схему незаконного обогащения в учреждении профессионально-технического образования. Правоохранители сообщили о подозрении директору учебного заведения и пяти его подельникам в присвоении бюджетных средств на сумму более 1,3 миллиона гривен.

Правоохранители установили схему с фиктивным трудоустройством

Следствие установило, что еще в 2018 году 65-летний руководитель оформил на работу несколько человек, которые фактически не выполняли своих функций. Среди них – 65-летний житель Житомира, 51-летняя жительница Коростеня и 49-летняя женщина из Бердичевского района. Все они были записаны как лаборанты, однако к исполнению обязанностей не приступали.

Ущерб государства превысил 1,3 миллиона гривен

Чтобы скрыть фиктивное трудоустройство, директор подрабатывал табеля учета рабочего времени и финансовых документов. Благодаря этим манипуляциям зарплаты начислялись, но поступали не к работникам, а использовались по собственному усмотрению организаторов схемы.

По предварительным подсчетам, государство потеряло более 1,3 миллиона гривен. В настоящее время продолжается досудебное расследование, а подозреваемым может грозить наказание в соответствии с действующим уголовным законодательством.

