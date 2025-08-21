11:50  21 августа
21 августа 2025, 12:16

Директора школы в Житомирской области и сообщников подозревают в растрате 1,3 млн грн

21 августа 2025, 12:16
Фото: Национальная полиция Украины
Правоохранители собрали достаточно доказательств, чтобы привлечь к ответственности руководителя образовательного учреждения и его сообщников

Об этом сообщает полиция Житомирщины, передает RegioNews.

Полицейские Житомирской области разоблачили схему незаконного обогащения в учреждении профессионально-технического образования. Правоохранители сообщили о подозрении директору учебного заведения и пяти его подельникам в присвоении бюджетных средств на сумму более 1,3 миллиона гривен.

Правоохранители установили схему с фиктивным трудоустройством

Следствие установило, что еще в 2018 году 65-летний руководитель оформил на работу несколько человек, которые фактически не выполняли своих функций. Среди них – 65-летний житель Житомира, 51-летняя жительница Коростеня и 49-летняя женщина из Бердичевского района. Все они были записаны как лаборанты, однако к исполнению обязанностей не приступали.

Ущерб государства превысил 1,3 миллиона гривен

Чтобы скрыть фиктивное трудоустройство, директор подрабатывал табеля учета рабочего времени и финансовых документов. Благодаря этим манипуляциям зарплаты начислялись, но поступали не к работникам, а использовались по собственному усмотрению организаторов схемы.

По предварительным подсчетам, государство потеряло более 1,3 миллиона гривен. В настоящее время продолжается досудебное расследование, а подозреваемым может грозить наказание в соответствии с действующим уголовным законодательством.

Напомним, в Днепре правоохранители разоблачили растрату более 42 миллионов гривен, выделенных на медиауслуги для горсовета. Теперь подозрение объявлено еще одному участнику этого дела.

Житомирская область коррупция трудоустройство фиктивные работники учебное подразделение школа лаборантка
