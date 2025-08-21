Фото: Укрзализныця

Ряд поездов следует с задержками более чем на час из-за ночного обстрела и повреждения контактной сети на Житомирщине

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews .

Задерживаются следующие рейсы:

№43/44 Ивано-Франковск – Черкассы;

№49/50 Трускавец – Киев;

№7/8 Черновцы – Киев;

№149/150 Ивано-Франковск – Киев;

№51/52 Перемышль – Киев (в обе стороны)

№227/228 Ивано-Франковск – Краматорск;

№93/94 Харьков – Хелм;

№29/30 Ужгород – Киев.

"Контактная сеть на поврежденном участке уже восстановлена, железнодорожники постараются максимально сократить время задержки поездов", – отметили в Укрзализныце.

Напомним, в ночь на 21 августа армия РФ атаковала Украину 614 средствами воздушного нападения. Зафиксированы попадания вражеских ракет и дронов в 11 локациях по территории Украины. Еще на трех объектах зафиксировано падение обломков сбитых воздушных целей. Взрывы слышали на Хмельнитчине, Запорожье, Луцке, Львове и Ровно.