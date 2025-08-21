В Житомирской области повреждена контактная сеть: поезда курсируют с задержками
Ряд поездов следует с задержками более чем на час из-за ночного обстрела и повреждения контактной сети на Житомирщине
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.
- Задерживаются следующие рейсы:
- №43/44 Ивано-Франковск – Черкассы;
- №49/50 Трускавец – Киев;
- №7/8 Черновцы – Киев;
- №149/150 Ивано-Франковск – Киев;
- №51/52 Перемышль – Киев (в обе стороны)
- №227/228 Ивано-Франковск – Краматорск;
- №93/94 Харьков – Хелм;
- №29/30 Ужгород – Киев.
"Контактная сеть на поврежденном участке уже восстановлена, железнодорожники постараются максимально сократить время задержки поездов", – отметили в Укрзализныце.
Напомним, в ночь на 21 августа армия РФ атаковала Украину 614 средствами воздушного нападения. Зафиксированы попадания вражеских ракет и дронов в 11 локациях по территории Украины. Еще на трех объектах зафиксировано падение обломков сбитых воздушных целей. Взрывы слышали на Хмельнитчине, Запорожье, Луцке, Львове и Ровно.
21 августа 2025
21 августа 2025, 09:04
