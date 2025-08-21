Фото: Національна поліція України

Правоохоронці зібрали достатньо доказів, аби притягнути до відповідальності керівника освітнього закладу та його спільників

Про це повідомляє поліція Житомирщини, передає RegioNews.

Поліцейські Житомирської області викрили схему незаконного збагачення у закладі професійно-технічної освіти. Правоохоронці повідомили про підозру директору навчального закладу та п’ятьом його спільникам у привласненні бюджетних коштів на суму понад 1,3 мільйона гривень.

Правоохоронці встановили схему з фіктивним працевлаштуванням

Слідство встановило, що ще у 2018 році 65-річний керівник оформив на роботу кількох осіб, які фактично не виконували своїх функцій. Серед них - 65-річний житель Житомира, 51-річна мешканка Коростеня та 49-річна жінка з Бердичівського району. Усі вони були записані як лаборанти, однак до виконання обов’язків не приступали.

Збитки держави перевищили 1,3 мільйона гривень

Щоб приховати фіктивне працевлаштування, директор підробляв табелі обліку робочого часу та фінансові документи. Завдяки цим маніпуляціям зарплати нараховувалися, але надходили не до працівників, а використовувалися на власний розсуд організаторів схеми.

За попередніми підрахунками, держава втратила понад 1,3 мільйона гривень. Наразі триває досудове розслідування, а підозрюваним може загрожувати покарання відповідно до чинного кримінального законодавства.

