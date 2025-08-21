11:50  21 серпня
ДТП із пʼятьма загиблими на Хмельниччині: водійка перебуватиме під вартою
10:03  21 серпня
На Житомирщині пошкоджена контактна мережа: поїзди курсують із затримками
07:37  21 серпня
Жорстоке побиття на Вінниччині: жінка в лікарні, чоловік – у СІЗО
UA | RU
UA | RU
21 серпня 2025, 12:16

Директора школи на Житомирщині та спільників підозрюють у розтраті 1,3 млн грн

21 серпня 2025, 12:16
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці зібрали достатньо доказів, аби притягнути до відповідальності керівника освітнього закладу та його спільників

Про це повідомляє поліція Житомирщини, передає RegioNews.

Поліцейські Житомирської області викрили схему незаконного збагачення у закладі професійно-технічної освіти. Правоохоронці повідомили про підозру директору навчального закладу та п’ятьом його спільникам у привласненні бюджетних коштів на суму понад 1,3 мільйона гривень.

Правоохоронці встановили схему з фіктивним працевлаштуванням

Слідство встановило, що ще у 2018 році 65-річний керівник оформив на роботу кількох осіб, які фактично не виконували своїх функцій. Серед них - 65-річний житель Житомира, 51-річна мешканка Коростеня та 49-річна жінка з Бердичівського району. Усі вони були записані як лаборанти, однак до виконання обов’язків не приступали.

Збитки держави перевищили 1,3 мільйона гривень

Щоб приховати фіктивне працевлаштування, директор підробляв табелі обліку робочого часу та фінансові документи. Завдяки цим маніпуляціям зарплати нараховувалися, але надходили не до працівників, а використовувалися на власний розсуд організаторів схеми.

За попередніми підрахунками, держава втратила понад 1,3 мільйона гривень. Наразі триває досудове розслідування, а підозрюваним може загрожувати покарання відповідно до чинного кримінального законодавства.

Нагадаємо, у Дніпрі правоохоронці викрили розтрату понад 42 мільйони гривень, виділених на медіапослуги для міськради. Тепер підозру оголошено ще одному учаснику цієї справи.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Житомирська область корупція працевлаштування фіктивні працівники навчальний підрозділ школа лаборантка
На Житомирщині пошкоджена контактна мережа: поїзди курсують із затримками
21 серпня 2025, 10:03
Палиця замість слів: на Житомирщині чоловіка відправили до лікарні після бійки
21 серпня 2025, 08:54
1 вересня стартує навчальний рік 2025–2026: який формат навчання очікувати
20 серпня 2025, 17:51
Всі новини »
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
10 тисяч доларів за таємне залишення служби без наслідків: на Одещині викрили посадовця ТЦК
21 серпня 2025, 13:33
Небезпечна знахідка в лісі: на Полтавщині знешкодили бойову частину ракети
21 серпня 2025, 13:29
На Вінниччині двоє чоловіків хотіли подолати Дністер, щоб дістатися Молдови
21 серпня 2025, 13:20
На Житомирщині посадовець міськради вимагав 100 грн за кожен кубометр заготовленої деревини
21 серпня 2025, 13:13
Обстріл Херсона: один загиблий, п'ятеро поранених, серед них поліцейські
21 серпня 2025, 13:10
На Київщині водій Tesla спровокував ДТП з мотоциклом: є постраждалий
21 серпня 2025, 12:56
В Україні майже у половини дітей фіксують ознаки ПТСР, - Олена Зеленська
21 серпня 2025, 12:48
Зеленський спростував ймовірність окупації всього Донбасу до кінця року
21 серпня 2025, 12:46
До Дня Незалежності Нацбанк випустить оновлену банкноту 20 грн із написом: "Слава Україні!"
21 серпня 2025, 12:30
Це не війна на знищення: чому Україна вистоїть
21 серпня 2025, 12:22
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віталій Шабунін
Сергій Фурса
Всі блоги »