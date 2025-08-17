Фото: Нацполіція

Правоохоронцям повідомили про тяжке травмування 65-річної жінки. Затримали 65-річного чоловіка, який був причетний до цього. Поліція розпочала розслідування

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 15 серпня у приватному будинку в селі Разіне. Між чоловіком та дружною стався конфлікт. В ході сварки чоловік кинув у неї гранату. Вона здетонувала в спальні.

Внаслідок вибуху жінка отримала уламкові поранення. Потерпілу госпіталізували до реанімації. Чоловік отримав поранення ноги. Правоохоронці повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) КК України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до пʼятнадцяти років.

