16:18  16 серпня
У ДСНС попередили про погіршення погодних умов
15:29  16 серпня
На Львівщині сталася масштабна пожежа на підприємстві
09:21  16 серпня
На Донеччині ракета пробила п'ятиповерхівку і застрягла всередині будинку
17 серпня 2025, 10:55

На Житомирщині чоловік кинув у дружину гранату

17 серпня 2025, 10:55
Фото: Нацполіція
Правоохоронцям повідомили про тяжке травмування 65-річної жінки. Затримали 65-річного чоловіка, який був причетний до цього. Поліція розпочала розслідування

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 15 серпня у приватному будинку в селі Разіне. Між чоловіком та дружною стався конфлікт. В ході сварки чоловік кинув у неї гранату. Вона здетонувала в спальні.

Внаслідок вибуху жінка отримала уламкові поранення. Потерпілу госпіталізували до реанімації. Чоловік отримав поранення ноги. Правоохоронці повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) КК України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до пʼятнадцяти років.

Раніше повідомлялося, у Тернополі в лікарняному ліфті стався інцидент між двома пацієнтами, який завершився ножовим пораненням. З’ясовуючи стосунки через борг, один із чоловіків наніс іншому серйозну травму, що потребувала термінової операції.

замах на вбивство поліція Житомирська область
