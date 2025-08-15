11:45  15 августа
На Днепропетровщине пьяная женщина ударила мужчину ножом в спину
11:11  15 августа
В Луцке 14-летний подросток упал в коллектор
07:30  15 августа
На линии огня: 280 детей остаются в зонах обязательной эвакуации
15 августа 2025, 14:05

В Житомирской области во время конфликта получил тяжелые телесные повреждения 25-летний мужчина

15 августа 2025, 14:05
Фото: иллюстративное
В Звягельском районе полиция задержала мужчину, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 13 августа вечером в селе Рыхальском, где местные жители сообщили правоохранителям о скоплении людей, которые могли совершать хулиганские действия. Позже медики сообщили полицию о госпитализации 25-летнего мужчины с травмами головы. На место прибыли следственно-оперативные группы Звягельского райотдела.

Полицейские установили, что телесные повреждения потерпевшему нанес 21-летний житель Киевщины во время конфликта в селе. Мужчину задержали в процессуальном порядке, а 14 августа ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Продолжается досудебное расследование, а правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. По действующему законодательству за подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Ранее сообщалось, в Павлограде 4-летний ребенок получил тяжелые травмы из-за ДТП, которое произошло по вине нетрезвого водителя. По результатам расследования установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Житомирская область телесные повреждения удары госпитализация больница криминал конфликт
14 августа 2025
