Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 13 августа вечером в селе Рыхальском, где местные жители сообщили правоохранителям о скоплении людей, которые могли совершать хулиганские действия. Позже медики сообщили полицию о госпитализации 25-летнего мужчины с травмами головы. На место прибыли следственно-оперативные группы Звягельского райотдела.

Полицейские установили, что телесные повреждения потерпевшему нанес 21-летний житель Киевщины во время конфликта в селе. Мужчину задержали в процессуальном порядке, а 14 августа ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Продолжается досудебное расследование, а правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. По действующему законодательству за подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

